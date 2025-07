Leone XIV perché il suo Pontificato è già al bivio

Durante una breve vacanza a Castel Gandolfo, Leone XIV si trova a un bivio cruciale: quale tema sceglierà per la sua prima enciclica? Tra le opzioni più dibattute, emerge l’Intelligenza Artificiale, un argomento di grande rilevanza per gli Stati e il nostro futuro. Ma sarà veramente il cuore della sua riflessione? Scopriamo come questa scelta potrà influenzare il suo pontificato e il nostro mondo.

Durante la breve vacanza a Castel Gandolfo, secondo le voci, Leone XIV intenderebbe lavorare alla sua prima enciclica, un documento che, di solito, esprime l'orizzonte di un pontificato: la Redemptor Hominis di Giovanni Paolo II fu un inno a Cristo liberatore. Che tema sceglierà Leone XIV? Pare voglia occuparsi dell'Intelligenza Artificiale: argomento interessante per gli Stati, ma che non sembra davvero fra le questioni gravi e vitali per la vita della Chiesa. Né può rappresentare l'orizzonte di un pontificato. C'è poi chi dice che completerà un'enciclica sociale già iniziata dal predecessore.

