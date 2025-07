LIVE Italia-Nuova Zelanda Mondiali pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA | inizia l’avventura iridata

Benvenuti alla diretta live del Mondiale di pallanuoto femminile 2025, un evento che promette grandi emozioni e sfide appassionanti! Oggi, alle 11.35 all’OCBC Aquatic Centre di Singapore, il Setterosa inaugura la sua avventura contro la Nuova Zelanda nel Girone A. Le azzurre sono pronte a dimostrare il loro valore in questa importante competizione internazionale. Rimanete con noi per seguire ogni momento di questa emozionante partita!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Nuova Zelanda, Mondiali pallanuoto femminile 2025, debutta il Setterosa. Nella giornata di oggi, alle ore 11.35, prende il via l'edizione del Mondiale 2025 di pallanuoto femminile per il Setterosa. A Singapore, all'OCBC Aquatic Centre, le azzurre sfideranno la Nuova Zelanda nel Girone A. La nazionale femminile di pallanuoto italiana cerca la prima vittoria per giocarsi il primato contro l'Australia (13 luglio) e successivamente contro la squadra di casa, Singapore (15 luglio). Il CT, Carlo Silipo, si trova a capo di un team rivoluzionato: otto atlete su quindici sono esordienti.

