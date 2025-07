LIVE Atletica Diamond League Montecarlo 2025 in DIRETTA | torna Andy Diaz!

Benvenuti alla nostra live coverage della Diamond League di Montecarlo 2025, un evento imperdibile che vede il ritorno di Andy Diaz tra le stelle dell’atletica internazionale. Nell’incantevole cornice dello Stade Louis II, immersione totale nello spettacolo sportivo, con aggiornamenti in tempo reale e tutte le emozioni di questa decima tappa. Restate con noi per vivere ogni attimo di questa serata eccezionale e scoprire chi conquisterà il podio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della tappa di Diamond League di Montecarlo. Nella splendida cornice del Principato spazio allo spettacolo dell’atletica con diverse star del panorama internazionale che animeranno la serata nello Stade Louis II. Decima tappa stagionale del massimo circuito internazionale itinerante di atletica che apre il rush finale verso le Finals di Zurigo (27-28 agosto). In casa italiana occhi puntati sul rientro in gara di Andy Diaz. Il triplista, leader stagionale grazie al 17.80 saltato a Nanchino è pronto dunque a misurarsi con i big della specialità dopo aver smaltito alcuni acciacchi fisici. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Diamond League Montecarlo 2025 in DIRETTA: torna Andy Diaz!

