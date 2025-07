Chiedi chi erano gli Azzurri mondiali

Sei pronto a riscoprire le imprese e le emozioni degli azzurri nei Mondiali? Con l'avvicinarsi del 2026, il calcio italiano si prepara a scrivere un nuovo capitolo: ma chi erano gli eroi che hanno fatto sognare il Paese? Dal trionfo del 2006 alle imprese che hanno fatto la storia, esploriamo insieme le storie di chi ha portato l’Italia sul tetto del mondo. Perché, alla fine, ricordare il passato è il modo migliore per guardare al futuro.

Leo Turrini Tra meno di un anno, l'11 giugno 2026, cominceranno i Mondiali di calcio. Per tutti i ragazzi e per tutte le ragazze del Bel Paese in età adolescenziale potrebbe essere una prima volta. Infatti, grazie ai disastri della nostra Nazionale, ormai una intera generazione non ha memoria degli Azzurri sul palcoscenico iridato. L'Ultimo Show, tristissimo, è datato 24 giugno 2014: una ignominiosa eliminazione contro l'Uruguay. Io c'ero, nello stadio brasiliano di Natal: e si mi avessero detto cosa sarebbe venuto dopo, beh, mi sarei rifiutato di crederci. A complicare il presente, per niente roseo, provvede adesso una statistica che è anche una notizia: l'Italia, terra dove si mangiano pane e pallone, ieri è ufficialmente uscita dalla Top Ten della Fifa, la federazione planetaria.

