Vacanze al Trasimeno Soggiorni e strutture a misura di nonni e nipoti

Immaginate un soggiorno al Lago Trasimeno, dove nonni e nipoti condividono momenti indimenticabili in strutture pensate apposta per loro. Le vacanze “su misura” offrono esperienze coinvolgenti e relax assicurato, valorizzando il legame tra generazioni. Un’idea perfetta per riscoprire la gioia di stare insieme, tra natura, divertimento e comfort. Ecco perché, tra le tante proposte, questa rappresenta una delle scelte più apprezzate per creare ricordi che durano nel tempo.

Santi nonni. Questa è una delle frasi che più spesso rieccheggia tra i vialetti dei luoghi di villeggiatura in riva al Trasimeno e non solo. I nonni sono una risorsa insostuibile per le famiglie, soprattutto nei periodi di libertà dalla scuola, e anche in vacanza. Ecco perché una formula pensata da chi si occupa di sviluppare le nuove frontiere del turismo è proprio quella delle vacanze “su misura“ per nonni e nipoti, oppure di famiglie con i nonni. Lo racconta Loek Van de Loo, fondatore del Trasimeno glamping resort e del gruppo “Vacanze col cuore“: "Stiamo lavorando per stimolare il cosiddetto ’ gramping ’ ossia il grand parents glamping, il turismo open air che coinvolge nonni e nipoti: soprattutto con nipoti in età prescolare, sono una fascia di ospiti che fa le vacanze anche in periodi alternativi a quelli delle pause scolastiche e in giornate infrasettimanali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vacanze al Trasimeno. Soggiorni e strutture a misura di nonni e nipoti

In questa notizia si parla di: nonni - vacanze - trasimeno - misura

Vacanze al Trasimeno. Soggiorni e strutture a misura di nonni e nipoti.

Vacanze con i nonni bambini senza genitori - Vita Da Mamma - Durante il periodo estivo la chiusura delle scuole, assieme al lavoro di entrambi i genitori, sembrano suggerire una domanda: “Mando il mio bambino in vacanza con i nonni? Scrive vitadamamma.com

Vacanze 2018: 7 idee di viaggio per bambini e nonni - ELLE - Generational Traveling, l’ultimo trend in fatto di viaggi per mandare in vacanza i bambini con i nonni ... Da elle.com