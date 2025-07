L’Appennino accetta la sfida A scuola il metodo Montessori

L’appennino accetta la sfida a scuola: il metodo Montessori. Con il benessere e lo sviluppo armonico dei bambini al centro, il Comune di Montefortino, in collaborazione con l’Istituto Omnicomprensivo di Amandola, ha deciso di abbracciare un innovativo percorso pedagogico. Questa scelta, all’avanguardia nel panorama educativo, mira a coltivare autonomia, creatività e scoperta. L’obiettivo è preparare i giovani a un futuro ricco di opportunità, rendendo ogni bambino protagonista del proprio apprendimento.

Il benessere e lo sviluppo armonico dei bambini sono al centro della scelta fatta dal Comune di Montefortino, il quale, in un contesto sempre più orientato all'innovazione, ha promosso, in collaborazione con l'Istituto Omnicomprensivo di Amandola, l'attivazione di un nuovo percorso pedagogico basato sul metodo Montessori. Quest'ultimo, sviluppato da Maria Montessori nei primi del Novecento, si distingue per il suo approccio pedagogico orientato a stimolare la curiosità naturale dei bambini attraverso attività che coinvolgono più sensi e modalità espressive. Particolare attenzione sarà dedicata all' educazione emotiva e sociale, fondamentali per crescere in un ambiente sereno e collaborativo.

