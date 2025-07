E piazza Roma se la canta È l’estate di Radio Bruno

Piazza Roma si trasforma in un palcoscenico di emozioni e condivisione, con Radio Bruno Estate che torna a far battere il cuore di Modena. La serata di ieri ha visto grandi nomi della musica italiana infiammare il pubblico, e stasera l’attesa è tutta per un altro spettacolo. In un’atmosfera vivace e coinvolgente, giovani, famiglie e appassionati si sono dati appuntamento per vivere momenti indimenticabili all’insegna dell’allegria. E la musica continua a risuonare, coinvolgendo ogni generazione.

Una serata che anima la città e che mette le generazioni a confronto. È il ritorno di Yoga Radio Bruno Estate che ieri sera ha porta a Modena grandi nomi della musica italiana, e stasera farà il bis, regalando alla città aria di estate ed emozioni. In una piazza Roma affollata ed entusiasta si sono ritrovati giovani, meno giovani e famiglie, modenesi e non solo, che hanno iniziato a invadere il centro storico già nel primo pomeriggio a caccia del cantante preferito. Simbolo di queste serate all'insegna della grande musica è proprio l'incontro di diverse generazioni che hanno caratterizzato la musica italiana.

Doppia data per il concertone estivo, torna in Piazza Roma il Radio Bruno Estate - Il Radio Bruno Estate torna in Piazzale Roma con una doppia data imperdibile! A tre anni di distanza dall'ultima edizione, il concertone estivo ad ingresso gratuito riunirà i migliori artisti del momento.

