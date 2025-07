Pronta disponibilità Troppi turni imposti Asst Lecco condannata

Un infermiere delle sale operatorie dell’ASST Lecco ha subito turni massacranti, con fino a 13 turni di pronta disponibilità al mese, senza pause né ferie, in uno stato di costante assillo che durava anni. La sua lotta ha avuto un epilogo importante: un giudice del Tribunale del lavoro ha condannato i dirigenti della sanità pubblica lecchese. All’infermiere è stata riconosciuta...

Fino a 13 turni di pronta disponibilità al mese, senza possibilità di riposare, né di andare in ferie, inchiodato o al lavoro o alla possibilità di essere richiamato da un momento all’altro in servizio. Un incubo durato anni per un infermiere addetto alle sale operatorie dell’ ospedale di Lecco. Per questo un giudice del Tribunale del lavoro ha condannato i dirigenti della sanità pubblica lecchese. All’infermiere è stata riconosciuta un’indennità doppia per i turni oltre il limite, il rimborso delle spese legali, ma anche il tempo di vestizione, cioè il tempo necessario per cambiarsi d’abito e indossare la divisa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it