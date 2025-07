La mobilitazione dem Il sostegno a Biagioni e la chiamata all’unità dei grandi vecchi Pd

Nel cuore di un momento cruciale per la città, il Partito Democratico si trova a fronteggiare una sfida decisiva. La recente mobilitazione del PD e il sostegno a Biagioni rappresentano un chiaro segnale di unità e determinazione, fondamentali per affrontare le complessità del momento. In un clima di tensione e attese, il futuro del centrosinistra locale dipende dalla capacità di rinnovarsi e di mantenere salda la propria coesione.

Nel tumulto seguito alle dimissioni della sindaca, i riflettori si sono inevitabilmente spostati sulla tenuta del Partito Democratico e sulla direzione da prendere in un momento così delicato per la città e per il centrosinistra locale. La miccia che ha riacceso il dibattito è stata l'intervista rilasciata dal segretario provinciale del Pd, Marco Biagioni, a La Nazione. Un'intervista che ha trovato subito eco, e non solo tra i quadri dirigenti. A sostegno di Biagioni si sono schierati nomi che raccontano, da soli, un'epopea: Mario Dini, Rosanna Minozzi, Salvatore Balletta, Mario Barbacci e Mario Bensi (questi ultimi nella foto).

