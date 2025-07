LIVE Sinner-Djokovic Wimbledon 2025 in DIRETTA | la semifinale più attesa rivincita del 2023

Benvenuti alla diretta live della semifinale di Wimbledon 2025 tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, un match atteso con trepidazione dagli appassionati di tennis di tutto il mondo. L’azzurro sogna di conquistare la sua prima finale sull’erba di Londra, mentre il campione serbo cerca di confermare il suo dominio. Seguite con noi ogni scambio e emozione, perché questa sfida promette spettacolo e adrenalina fino all’ultimo punto. Restate connessi, l’azione sta per cominciare!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Djokovic Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale dell’incontro tra l’azzurro Jannik Sinner ed il serbo Novak Djokovic, valido per la semifinale di Wimbledon 2025 di tennis: l’azzurro vuole centrare la prima finale sull’ erba outdoor del torneo londinese. Il match sarĂ il secondo in programma sul Centre Court a partire dalle ore 14.30 italiane, dopo Fritz-Alcaraz: sarĂ il decimo incrocio tra i due, con Sinner in vantaggio per 5-4 nei nove precedenti. L’azzurro ed il balcanico si sono giĂ incontrati per due volte a Wimbledon, nei quarti del 2022 ed in semifinale nel 2023: in entrambi i casi si è imposto Djokovic, nella prima occasione rimontando due set all’azzurro, e nella seconda vincendo in tre set. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Djokovic, Wimbledon 2025 in DIRETTA: la semifinale piĂą attesa, rivincita del 2023

