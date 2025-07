L’Annunciazione di Lorenzetti in Pinacoteca E il restauro della bandiera dell’Istrice

L’Annunciazione di Ambrogio Lorenzetti torna a incantare i visitatori della Pinacoteca Nazionale di Siena, dopo aver conquistato i grandi musei di New York e Londra. Una meraviglia del Trecento che ora, grazie al recente restauro della bandiera dell’Istrice, rivela tutta la sua luce e poesia. Domani, dalle 15 alle 19, sarà possibile ammirare da vicino questa straordinaria opera e scoprire i segreti del suo rinascimento.

L’ Annunciazione di Ambrogio Lorenzetti è tornata ad arricchire le sale della Pinacoteca Nazionale di Siena. L’opera, tra le più significative della pittura senese del Trecento, ha affascinato il pubblico del Metropolitan Museum of Art di New York e della National Gallery di Londra, dove è stata esposta nell’ambito della prima grande rassegna mai dedicata alla pittura senese del primo Trecento negli Stati Uniti. E domani dalle 15 alle 19 il primo incontro di approfondimento dedicato al restauro della storica bandiera della Contrada Sovrana dell’Istrice, donata al Re d’Italia nel 1938. Il cantiere di restauro, allestito all’interno della Pinacoteca e visitabile fino al 30 settembre, è concepito come un’esperienza partecipata: cittadini, visitatori e contradaioli possono osservare da vicino il lavoro quotidiano delle restauratrici e seguire le diverse fasi dell’intervento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Annunciazione di Lorenzetti in Pinacoteca. E il restauro della bandiera dell’Istrice

