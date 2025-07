Oroscopo Capricorno di Paolo Fox | le previsioni di oggi 11 luglio 2025

Cari Capricorni, forti come le montagne che rappresentate, oggi siete pronti a superare ogni sfida con la vostra determinazione e disciplina. Guidati dall’influsso di Saturno, le previsioni di Paolo Fox per l’11 luglio 2025 invitano a mantenere la calma interiore e a puntare con convinzione verso i vostri obiettivi. In un mondo in continuo mutamento, la vostra resilienza sarà il vostro più grande alleato: sempre pronti a risalire e a ricominciare.

Cari Capricorni, come rappresentanti di un segno governato da Saturno, portate con voi una natura resiliente e determinata. Il Capricorno è noto per la sua ambizione e per la sua capacità di lavorare con disciplina verso obiettivi ben definiti. In mezzo agli alti e bassi della vita, mantenete sempre quella vostra calma interiore e quell'abilità di vedere oltre gli ostacoli immediati. Siete le montagne dello zodiaco, solidi e inamovibili, sempre pronti a scalare le vette più alte con pazienza e tenacia. La vostra natura pratica e realistica vi permette di mantenere i piedi per terra anche quando il mondo intorno a voi sembra perdere la bussola.

