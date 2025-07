Aretini in fuga dal campeggio in Maremma Maxi incendio | scatta l’evacuazione per 600

Un incendio devastante sta sconvolgendo la Maremma, costringendo oltre 600 persone a evacuare il campeggio Santa Pomata a Castiglione della Pescaia. Le fiamme altissime e il fumo nero avvolgono la pineta delle Rocchette, trasformando una calda giornata estiva in un dramma per turisti e locali. La paura si diffonde tra gli ospiti, molti provenienti da Arezzo, mentre i soccorritori lottano contro il fuoco: una battaglia che potrebbe cambiare per sempre questa incantevole zona.

Fiamme altissime. Una colonna di fumo nero che usciva dalla pineta delle Rocchette che ha rovinato una calda giornata d’estate nel Grossetano. Ad andare a fuoco gran parte della pineta di Rocchette, nel cuore di Castiglione della Pescaia, che ospita il campeggio Santa Pomata. Paura tra i tanti aretini in vacanza in Maremma. Una giornata d’estate si è trasformata in un incubo per centinaia di turisti, molti anche dalla provincia di Arezzo, evacuati dal campeggio Santa Pomata e dal residence Roccamare, travolti da un vasto incendio. L’incendio è partito intorno alle 15, probabilmente da un dissalatore in uso al campeggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aretini in fuga dal campeggio in Maremma. Maxi incendio: scatta l’evacuazione per 600

In questa notizia si parla di: campeggio - incendio - aretini - maremma

Paura al campeggio: scoppia un incendio nella notte, a fuoco due bungalow e una roulotte - Una notte da brividi al campeggio di Zadina di Cesenatico, dove un incendio improvviso ha minacciato la tranquillitĂ di vacanzieri e residenti.

Aretini in fuga dal campeggio in Maremma. Maxi incendio: scatta l’evacuazione per 600; Incendi in Maremma: fiamme a Castiglione della Pescaia, brucia la pineta. Campeggio evacuato.

Aretini in fuga dal campeggio in Maremma. Maxi incendio: scatta l’evacuazione per 600 - Una colonna di fumo nero che usciva dalla pineta delle Rocchette che ha rovinato una calda giornata ... Riporta msn.com

Spento il grosso incendio in Maremma: evacuate 600 persone da un campeggio - Allestito un punto di primo soccorso e raccolta nel palazzetto dello spo ... Secondo msn.com