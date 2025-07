Dove vedere in tv la Superbike oggi GP Gran Bretagna 2025 | orari prove libere programma streaming

Se sei appassionato di Superbike e non vuoi perdere neanche un secondo del Gran Premio di Gran Bretagna 2025, sei nel posto giusto! Scopri orari, prove libere, programma completo e streaming per vivere in diretta tutte le emozioni di questa emozionante tappa a Donington Park. Preparati a tifare i tuoi piloti preferiti e a seguire ogni curva e sorpasso con entusiasmo! Ecco tutto quello che devi sapere per essere sempre aggiornato.

Si alza ufficialmente il sipario sull’attesissimo weekend del Gran Premio di Gran Bretagna, settimo appuntamento del Mondiale superbike 2025. Si gareggerĂ , come al solito, sullo splendido tracciato di Donington Park. Per il momento nella giornata odierna si inizierĂ con le prime due sessioni di prove libere. I piloti inizieranno a saggiare la pista britannica, studiando anche il meteo che, come spesso capita, da queste parti mette sempre lo zampino. Quale sarĂ il programma del venerdì inglese? Si inizierĂ alle ore 11.20 italiane (le ore 10.20 locali) con la prima sessione di prove libere della durata di 45 minuti, quindi alle ore 16. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv la Superbike oggi, GP Gran Bretagna 2025: orari prove libere, programma, streaming

