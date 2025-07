Scuola d’estate con i bigonai di Moggiona

Scopri la Summer School con i Bigonai di Moggiona, un’occasione unica per immergersi nell’antica arte del legno tramandata da generazioni. Gli ultimi discendenti di questa tradizione incontrano giovani talenti provenienti dall’Università di Firenze e dall’Isis Fermi di Bibbiena, creando un ponte tra passato e futuro. Un’esperienza formativa promossa dal servizio Cred/Ecomuseo, che valorizza il patrimonio culturale e invita i partecipanti a riscoprire un’arte secolare. Vuoi saperne di più?

Una summer school con i bigonai di Moggiona, gli ultimi discendenti di famiglie da secoli dedite all’ arte del legno, che si incontreranno con i giovani. Un seminario promosso dal servizio CredEcomuseo a cui hanno aderito studenti o laureandi del corso di laurea in Product, Interior, Communication and Eco-social Design - Dipartimento Dida dell’ Università di Firenze, studenti dell’Isis Fermi di Bibbiena nell’ambito di un percorso di alternanza scuola-lavoro. Il gruppo sarà coordinato dallo staff di creativi e designers dello Studiolievito di Firenze. Il tema di questo seminario è il rapporto tra uomo e natura, la visita consapevole e sostenibile del bosco, inteso come luogo di saperi antichi, risorse e relazioni di valore. 🔗 Leggi su Lanazione.it