Mediobanca il giorno decisivo Da Berlino altro stop a UniCredit

Una giornata cruciale nel mondo bancario italiano, con Mediobanca chiamata a decidere sul futuro dell'offerta di Mps e le sue implicazioni per il risiko del settore. La decisione di oggi potrebbe segnare un nuovo capitolo, influenzando gli equilibri tra grandi istituzioni come Unicredit e il panorama finanziario nazionale. Resta da capire se la banca d’affari di Piazzetta Cuccia confermerà o cambierà rotta in un momento così delicato.

Ancora una giornata decisiva sul fronte del risiko bancario. Oggi il cda di Mediobanca dovrĂ dire l'ultima parola sull' Offerta Pubblica di Scambio lanciata da Mps che partirĂ , ufficialmente, da lunedì prossimo per concludersi l'8 settembre. Un'operazione che, per l'istituto senese, può fermarsi anche al 35% delle quote della banca d'affari di Piazzetta Cuccia. L'idea prevalente è che il board ricalchi la bocciatura giĂ espressa a fine gennaio sull'offerta, che considera distruttiva di valore. Da Piazzetta Cuccia è attesa una replica piĂą puntuale sul progetto di unire una banca commerciale come Siena a una banca d'investimento, che da parte sua ha provveduto ad aggiornare il piano al 2028, in modo da consentire ai soci un confronto con un'alternativa di crescita standalone.

