Benassi accende l’Electronic Bbq | Un festival per stare insieme

Portare i dj a Castellarano invece che a Berlino, Barcellona o Ibiza? Qualcuno direbbe che è impossibile. Ma quando l’energia di un territorio incontra la visione giusta, i miracoli possono succedere. È così che nasce Electronic Bbq, il festival di musica elettronica e street food che torna domani per la sua terza edizione al Parco dei Popoli di Castellarano (Reggio Emilia). Un evento gratuito, aperto a tutti, con una line-up di respiro internazionale: sul palco come ospite d’eccezione ci sarà infatti Korolova, dj e produttrice ucraina tra le figure più in vista della scena melodic techno e progressive house. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it