Il Titano ha un piano per la sicurezza stradale

Il titano della sicurezza stradale si prepara a rivoluzionare il modo in cui viviamo le nostre strade, con un focus particolare sulla Superstrada e la mobilità interna. La recente riunione del Gruppo sicurezza stradale ha segnato un passo importante verso un piano strategico condiviso, coinvolgendo figure chiave delle forze dell’ordine e istituzioni. Un impegno concreto per garantire un futuro più sicuro: perché la strada non deve essere solo un percorso, ma un diritto di tutti.

Sicurezza stradale e mobilità interna. Con gli occhi puntati particolarmente sulla Superstrada. Ma non solo. Ieri c'è stata una nuova riunione del Gruppo sicurezza stradale, organismo nato per coordinare un piano strategico per prevenire e gestire le situazioni di emergenza. Un tavolo al quale si sono seduti le segreterie di Stato per il Territorio e agli Interni, i comandanti di Gendarmeria, Polizia Civile e Guardia di Rocca, il dirigente dell'Ufficio Pianificazione territoriale e per l'edilizia, i funzionari dell'Ufficio registro automezzi e trasporti, il direttore dell'Azienda autonoma di Stato per i Servizi pubblici e i rappresentanti della Consulta delle Giunte di Castello.

