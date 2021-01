Il sistema tessera sanitaria si inceppa: confermata proroga all'8 febbraio ma sarà sufficiente? (Di domenica 24 gennaio 2021) Ormai manca poco al 31 gennaio che per quanto riguarda il sistema tessera sanitaria doveva essere la data di scadenza ultima per l'invio telematico delle spese sanitarie 2020. E proprio in virtù della ormai imminente scadenza che i professionisti stanno diramando un allarme relativo alle problematiche che stanno riscontrando sul portale telematico tessera sanitaria che sembra stia continuamente andando in tilt, risultando spesso inaccessibile a chi deve utilizzarlo. L'allarme dei commercialisti Continuano ad essere tanti i problemi che stanno riscontrando i professionisti per quanto riguarda l'invio telematico dei dati sulle spese sanitarie dei contribuenti per il 2020. I professionisti abilitati, operatori e commercialisti, l'area loro dedicata del portale della tessera ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 24 gennaio 2021) Ormai manca poco al 31 gennaio che per quanto riguarda ildoveva essere la data di scadenza ultima per l'invio telematico delle spese sanitarie 2020. E proprio in virtù della ormai imminente scadenza che i professionisti stanno diramando un allarme relativo alle problematiche che stanno riscontrando sul portale telematicoche sembra stia continuamente andando in tilt, risultando spesso inaccessibile a chi deve utilizzarlo. L'allarme dei commercialisti Continuano ad essere tanti i problemi che stanno riscontrando i professionisti per quanto riguarda l'invio telematico dei dati sulle spese sanitarie dei contribuenti per il 2020. I professionisti abilitati, operatori e commercialisti, l'area loro dedicata del portale della...

