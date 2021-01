Covid, varianti, vaccini: è caos. Borsa e spread sotto pressione (Di sabato 23 gennaio 2021) La crisi pandemica si aggrava, per la diffusione dei contagi di SarsCov2 e, soprattutto, per l’emergere di numerose varianti del virus – inglese, sudafricana, brasiliana e forse anche francese – che stanno alimentando dubbi sull’efficacia dei vaccini attualmente autorizzati e commercializzati. Un altro elemento di incertezza che sta piegando le Borse mondiali e, in Italia, dove c’è una crisi politica strisciante, sta aumentando lo spread, ovvero il premio per il rischio che i nostri titoli di stato collocati sul mercato incorporano per l’instabilità politica ed economica. L’allarme di Johnson La Gran Bretagna è l’osservato speciale in Europa ed il Premier Boris Johnson, appena chiuso il capitolo Brexit, sta combattendo una guerra più dura di quel che aspettava. E’ di ieri sera l’allarme sulla maggiore mortalità della variante ... Leggi su quifinanza (Di sabato 23 gennaio 2021) La crisi pandemica si aggrava, per la diffusione dei contagi di SarsCov2 e, soprattutto, per l’emergere di numerosedel virus – inglese, sudafricana, brasiliana e forse anche francese – che stanno alimentando dubbi sull’efficacia deiattualmente autorizzati e commercializzati. Un altro elemento di incertezza che sta piegando le Borse mondiali e, in Italia, dove c’è una crisi politica strisciante, sta aumentando lo, ovvero il premio per il rischio che i nostri titoli di stato collocati sul mercato incorporano per l’instabilità politica ed economica. L’allarme di Johnson La Gran Bretagna è l’osservato speciale in Europa ed il Premier Boris Johnson, appena chiuso il capitolo Brexit, sta combattendo una guerra più dura di quel che aspettava. E’ di ieri sera l’allarme sulla maggiore mortalità della variante ...

