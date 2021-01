Cordone ombelicale del neonato | cosa fare e cosa no per pulirlo

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 17 gennaio 2021) Come pulire correttamente ildel? E’ questo uno dei quesiti che più di frequente si pongono le neo mamme, alle prese con il figlioletto appena nato. La pulizia delè determinante per evitare sgradevoli infezioni che, nei casi più gravi, potrebbero apportare qualche problema di troppo. Ma per eseguire l’operazione delè sufficiente osservare alcune semplicissime regole che metteranno ilal riparo dalle infezioni., che cos’è Intanto è bene partire da una corretta definizione diche è costituito da tre vasi ombelicali (una vena e due arterie), che hanno la funzione di ...