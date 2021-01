Sara Tommasi Isola dei Famosi? Lusingata | ma non vado Matrimonio con Antonio Orso

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)non sarà una nuova concorrente dell'dei2021 per ilcon: "dalla proposta".

roxy17835655 : Ovvio perché le bimbette hanno diviso i voti . Vi cada di lezione il gioco è singolo e di salva Tommasi no gli al… - knittinghoe : @renderman81 è forse Sara Tommasi che ciuccia bene i vasi? - ACannavina : @capuanogio E la terra è piatta e Sara Tommasi vergine lo vogliamo dire??????? - Carlo314159 : @LeonardoCaciopp Mi ricorda Sara Tommasi contro il signoraggio. Altra celebre bocconiana, tra l'altro. - ZinosK67 : @ConteRetweet si potrebbe organizzare un focus group con la dr.ssa Sara Tommasi?... -

Ultime Notizie dalla rete : Sara Tommasi

Il Sussidiario.net

Sara Tommasi non sarà una nuova concorrente dell'Isola dei Famosi 2021 per il matrimonio con Antonio Orso: "Lusingata dalla proposta".Sara Tommasi rinucia all‘Isola dei Famosi. La soubrette non parteciperà alla prossima edizione del reality show perché si sposa. Il suo ufficio stampa ci ha fatto sapere che Sara era stata contattata ...