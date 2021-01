Ferrari distrutta, Marchetti la prende con filosofia: “nella vita conta altro” [FOTO] (Di martedì 12 gennaio 2021) Il portiere Federico Marchetti è stato vittima di una disavventura. L’estremo difensore del Genoa aveva portato la sua Ferrari a lavare, ma l’addetto è stato poco attento e ha procurato un incidente finendo contro il guardrail. Il bolide è stato in parte distrutto, il valore dell’auto è di circa 300mila euro ed i danni dal punto di vista economico sono stati importantissimi: l’avantreno è stato distrutto, gravi conseguenze anche alla ruota anteriore sinistra. Il messaggio di Marchetti dopo l’incidente (Photo by Charley Gallay/Getty Images)Non sono mancate sui profili social, sia sull’episodio che sulla possibilità di Marchetti di permettersi una macchina del genere. Il portiere ha deciso di pubblicare un post sul profilo Instagram, è stata solo una disavventura senza gravi conseguenze. “Mi dispiace molto per quello che ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 12 gennaio 2021) Il portiere Federicoè stato vittima di una disavventura. L’estremo difensore del Genoa aveva portato la suaa lavare, ma l’addetto è stato poco attento e ha procurato un incidente finendo contro il guardrail. Il bolide è stato in parte distrutto, il valore dell’auto è di circa 300mila euro ed i danni dal punto di vista economico sono stati importantissimi: l’avantreno è stato distrutto, gravi conseguenze anche alla ruota anteriore sinistra. Il messaggio didopo l’incidente (Photo by Charley Gallay/Getty Images)Non sono mancate sui profili social, sia sull’episodio che sulla possibilità didi permettersi una macchina del genere. Il portiere ha deciso di pubblicare un post sul profilo Instagram, è stata solo una disavventura senza gravi conseguenze. “Mi dispiace molto per quello che ...

