Basket Serie A1 2020, Trento-Virtus Bologna 85-92: cronaca e tabellino

La Virtus Bologna sconfigge Trento per 85-92 nel match valido per l'anticipo della quindicesima giornata del campionato di Serie A1 2020/2021. Partita meno aperta di quanto racconti il risultato finale, anche se è decisamente da celebrare l'orgoglio dimostrato dai padroni di casa nei minuti finali. I trentini con questo ko vedon ora lontanissime le Final Eight di Coppa Italia, mentre la banda di Djordjevic mette pressione a Sassari per il terzo posto. L'MVP del match è Milos Teodosic, che chiude con una doppia doppia da 14 punti e 11 assist. Bene anche Kyle Weems e Marco Belinelli, autori rispettivamente di 17 e 15 punti. In casa Dolomiti Energia il top scorer è JaCorey Williams con 18 punti.

