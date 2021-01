Atalanta-Parma 2-0 - Diretta Zapata, primo pallone e subito gol al 3’ (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Per la 16esima giornata del campionato a Bergamo arriva il Parma reduce da tre sconfitte consecutive, le ultime due molto dolorose con Torino e Crotone, entrambe formazioni in lotta per non retrocedere. I nerazzurri vengono invece dall’ottima prestazione contro il Sassuolo. Fischio d’inizio alle 15. Segui la Diretta qui. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Per la 16esima giornata del campionato a Bergamo arriva ilreduce da tre sconfitte consecutive, le ultime due molto dolorose con Torino e Crotone, entrambe formazioni in lotta per non retrocedere. I nerazzurri vengono invece dall’ottima prestazione contro il Sassuolo. Fischio d’inizio alle 15. Segui laqui.

CarolRadull : Today's SERIE A Fixtures Cagliari vs Benevento 2.30pm Atalanta vs Parma 5pm Bologna vs Udinese 5pm Crotone vs R… - bet365 : Atalanta v Parma Crotone v Roma Lazio v Fiorentina Sampdoria v Inter Milan Sassuolo v Genoa Napoli v Spezia AC Mila… - CarolRadull : HT Atalanta 1-0 Parma Bologna 2-1 Udinese Crotone 0-3 Roma Lazio 1-0 Fiorentina Sampdoria 2-0 Inter Milan Sas… - kicker_ITA : Atalanta Bergamo - Parma Calcio 3:0 Tor: Robin Gosens (61.) #ATAPAR - ftg_soccer : GOAL! Montegiorgio in Italy Serie D: Girone F Tolentino 3-4 Montegiorgio GOAL! ACR Messina in Italy Serie D: Girone… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Parma Atalanta-Parma, le formazioni ufficiali Fantacalcio ® Visualizza la copertura completa su Google News LIVE Atalanta-Parma: inizio con leggero ritardo, problemi tecnici per l’arbitro Sacchi

LIVE Atalanta-Parma: inizio con leggero ritardo, problemi tecnici per l’arbitro Sacchi Gialloblù in crisi contro i nerazzurri che vengono dalla cinquina col Sassuolo continua a leggere su La Gazzetta ...

Serie C, le ufficialità di oggi: Como, dall'Atalanta torna Peli

Alla mezzanotte del 4 gennaio è ufficialmente scattata la finestra di calciomercato di riparazione, che terminerà il prossimo 1 febbraio..

LIVE Atalanta-Parma: inizio con leggero ritardo, problemi tecnici per l’arbitro Sacchi Gialloblù in crisi contro i nerazzurri che vengono dalla cinquina col Sassuolo continua a leggere su La Gazzetta ...Alla mezzanotte del 4 gennaio è ufficialmente scattata la finestra di calciomercato di riparazione, che terminerà il prossimo 1 febbraio..