Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2021 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 gennaio 2021)DEL 4 GENNAIOORE 08.35 SIMONE PAZZAGLIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE SIMONE PAZZAGLIA APRIAMO CON L’A A12TARQUINIA DOVE TROVIAMO CODE PER INCIDENTE TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA SULLA A1 TRATTO FIRENZACODE PER FONDO IRREGOLARE TRA PONZANONO E IL BIVIO A1-DIR.NORD IN DIREZIONERALLENTAMENTI SULL’ARDEATINA TRA DIVINO AMORE E SANTA PALOMBA NEI DUE SENSI DI MARCIA AL MOMENTO NON SI SEGNALANO CRITICITA’ SUL GRA ATTIVI MEZZI SPAZZANEVE A CURA DI ASTRAL SPA SULLA REGIONALE 521 DI MORRO TRA IL KM 12 E IL KM 24 PER IL TRASPORTO MARITTIMOMAR INFORMA CHE LA CORSA NAVE FORMIA ...