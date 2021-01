Paolo Fox, attaccato per le sue previsioni sul 2020, si difende (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ospite di “Domenica In” si è difeso L’Astrologo Rai, Paolo Fox è finito sotto accusa. Il 2020, inutile dirlo non è stato un bell’anno per nessuno con il Covid – 19 e la pandemia che ha stravolto tutti e tutte le certezze. Fox ospite dell’ultima puntata di “Domenica In” si è dovuto difendere dalle accuse del web e da chi lo ha criticato per le sue rosee previsioni sul 2020. “Come dico sempre l’astrologo non è un indovino, sono il primo a dire che sono indicazioni, che l’oroscopo non è una scienza esatta – ha spiegato – Però, attenzione, perché avevo detto che sarebbe stato un anno molto bello per la Vergine e nonostante la pandemia per molti lo è stato. Penso a diversi personaggi del mondo dello spettacolo, a Matano ad esempio che sta conducendo da solo La Vita in diretta”. L’astrologo ha precisato, ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ospite di “Domenica In” si è difeso L’Astrologo Rai,Fox è finito sotto accusa. Il, inutile dirlo non è stato un bell’anno per nessuno con il Covid – 19 e la pandemia che ha stravolto tutti e tutte le certezze. Fox ospite dell’ultima puntata di “Domenica In” si è dovutore dalle accuse del web e da chi lo ha criticato per le sue roseesul. “Come dico sempre l’astrologo non è un indovino, sono il primo a dire che sono indicazioni, che l’oroscopo non è una scienza esatta – ha spiegato – Però, attenzione, perché avevo detto che sarebbe stato un anno molto bello per la Vergine e nonostante la pandemia per molti lo è stato. Penso a diversi personaggi del mondo dello spettacolo, a Matano ad esempio che sta conducendo da solo La Vita in diretta”. L’astrologo ha precisato, ...

Advertising

matteograndi : Benvenuti nel Paese in cui la gente crede a Paolo Fox, a Padre Pio, agli attori di Forum, ma poi è scettica di fronte al vaccino. - insopportabile : PAOLO FOX, STAI ATTENTO A QUELLO CHE DICI. - Sertan82589770 : Paolo Fox bacchettato per l'oroscopo 2020: 'Ma non ti vergogni?'. Lui si difende - RitaC70 : Domenica In, rovinosa gufata di Mara Venier: 'Oggi tu ti giochi la carriera'. Accoglie l'ospite con queste parole,… - clikservernet : Paolo Fox, oroscopo 2021 Toro: “Cercate di essere cauti” -