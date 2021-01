Faraone (Iv): 'Invece che di crisi parliamo del merito delle questioni che abbiamo posto' (Di lunedì 4 gennaio 2021) 'Conte ci deve offrire l'utilizzo 37 mld del Mes per la sanità, un migliore sviluppo del Recovery Fund e un piano vaccini affidato non solo ad una persona' ha detto il parlamentare di Italia Viva a ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 4 gennaio 2021) 'Conte ci deve offrire l'utilizzo 37 mld del Mes per la sanità, un migliore sviluppo del Recovery Fund e un piano vaccini affidato non solo ad una persona' ha detto il parlamentare di Italia Viva a ...

Advertising

roby81juve : @juventusfc @aaronramsey Ho pensato ci fosse in campo ramses il faraone egiziano ma invece è ramsey che forse un pó… - GenioIncompres8 : #discorsodifineanno Del Faraone ?? Ricordo quando veniste a saccheggiare la mia tomba nella piramide con la scusa d… - GuyTotti : il cui nome ti suona familiare come quello di un regista indipendente coreano o di un faraone della IV dinastia, e… - gettasofia : RT @ImolaOggi: Faraone: 'non tutti possono disquisire sui vaccini' (lui invece sì...) - mrcrto : RT @ImolaOggi: Faraone: 'non tutti possono disquisire sui vaccini' (lui invece sì...) -

Ultime Notizie dalla rete : Faraone Invece Faraone (Iv): 'Invece che di crisi parliamo del merito delle questioni che abbiamo posto' TG La7 Governo: Faraone, 'pronti a uscire ma non è ora di votare'

Roma, 4 gen. Adnkronos) - "Non accetteremo mai lo status quo. Nessun ricatto, nessun ultimatum, semplicemente stiamo agendo con grande senso di responsabilità, come ci ha chiesto Mattarella, e secondo ...

Mercato, con pochi soldi è caccia all'affare. La Juve vuole una punta, Gomez il sogno di molte

La finestra invernale si chiude alle 20 del 1° febbraio. La crisi economica da pandemia non permette voli pindarici, a farla da padrone saranno ...

Roma, 4 gen. Adnkronos) - "Non accetteremo mai lo status quo. Nessun ricatto, nessun ultimatum, semplicemente stiamo agendo con grande senso di responsabilità, come ci ha chiesto Mattarella, e secondo ...La finestra invernale si chiude alle 20 del 1° febbraio. La crisi economica da pandemia non permette voli pindarici, a farla da padrone saranno ...