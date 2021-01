Scuole, in Lazio e Puglia presidi contro rientro in presenza il 7 gennaio. L’assessore laziale D’Amato: “Istituti restino chiusi in tutta Italia” (Di sabato 2 gennaio 2021) In Lazio e Puglia i presidi si mettono di traverso rispetto alla riapertura delle Scuole in presenza dal 7 gennaio. Perché, sostengono, l’offerta del trasporto pubblico è ancora inadeguata a consentire il necessario distanziamento e tutto l’onere della riorganizzazione, anche degli orari, ricade appunto sugli Istituti. E in Lazio trovano la sponda delL’assessore regionale del Lazio alla Sanità, Alessio D’Amato, che in in un’intervista al Messaggero chiama in causa il governo: “Con questi dati in crescita faccio un appello a riflettere bene sulla riapertura delle superiori il 7 gennaio. Devono restare chiuse, in tutta Italia. Sarebbe estremamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 2 gennaio 2021) Insi mettono di traverso rispetto alla riapertura delleindal 7. Perché, sostengono, l’offerta del trasporto pubblico è ancora inadeguata a consentire il necessario distanziamento e tutto l’onere della riorganizzazione, anche degli orari, ricade appunto sugli. E introvano la sponda delregionale delalla Sanità, Alessio, che in in un’intervista al Messaggero chiama in causa il governo: “Con questi dati in crescita faccio un appello a riflettere bene sulla riapertura delle superiori il 7. Devono restare chiuse, in. Sarebbe estremamente ...

