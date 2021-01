Sanità, i progetti nel Recovery plan: 4.800 case della comunità, 1,3 milioni di pazienti curati a domicilio, più accessi alle specializzazioni (Di sabato 2 gennaio 2021) Creare 4.820 “case della comunità” per decongestionare gli ospedali e fornire assistenza sul territorio, aumentare a 1,3 milioni il numero di pazienti che ricevono cure a domicilio, offrire oltre 36mila posti letto di degenza breve per ridurre i ricoveri in ospedale non indispensabili, ampliare al 75% della popolazione l’adesione agli screening per i tumori dell’utero e del colon, acquistare e collaudare oltre 3.461 grandi apparecchiature tecnologiche per gli ospedali, comprare nuove ambulanze digitalmente avanzate, aumentare il numero di accessi dei medici neo laureati ai corsi di specializzazione post laurea. Sono alcuni degli obiettivi che il governo punta a raggiungere entro il 2026 grazie ai fondi europei della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 2 gennaio 2021) Creare 4.820 “” per decongestionare gli ospedali e fornire assistenza sul territorio, aumentare a 1,3il numero diche ricevono cure a, offrire oltre 36mila posti letto di degenza breve per ridurre i ricoveri in ospedale non indispensabili, ampliare al 75%popolazione l’adesione agli screening per i tumori dell’utero e del colon, acquistare e collaudare oltre 3.461 grandi apparecchiature tecnologiche per gli ospedali, comprare nuove ambulanze digitalmente avanzate, aumentare il numero didei medici neo laureati ai corsi di specializzazione post laurea. Sono alcuni degli obiettivi che il governo punta a raggiungere entro il 2026 grazie ai fondi europei...

