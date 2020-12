Napoli, sollievo azzurro: nessun giocatore positivo al Covid-19 (Di martedì 29 dicembre 2020) Il Napoli ha comunicato ufficialmente l’esito dei tamponi effettuati all’organico azzurro, al ritorno dalle vacanze natalizie. “Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra“. Questa è la nota divulgata dal club partenopeo tramite il social network Twitter. Sospiro di sollievo per professionisti, addetti ai lavori e appassionati: nessuna defezione partenopea scaturita dal virus pandemico. ? Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra. ? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/kUIdYvHbCn — Official SSC Napoli (@sscNapoli) December 29, 2020 SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 29 dicembre 2020) Ilha comunicato ufficialmente l’esito dei tamponi effettuati all’organico, al ritorno dalle vacanze natalizie. “Tutti negativi al-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra“. Questa è la nota divulgata dal club partenopeo tramite il social network Twitter. Sospiro diper professionisti, addetti ai lavori e appassionati:a defezione partenopea scaturita dal virus pandemico. ? Tutti negativi al-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra. ? #ForzaSempre pic.twitter.com/kUIdYvHbCn — Official SSC(@ssc) December 29, 2020 SportFace.

Il Napoli ha comunicato ufficialmente l'esito dei tamponi effettuati all'organico azzurro, al ritorno dalle vacanze natalizie. La nota divulgata dal club partenopeo tramite il social network Twitter ...

