Roma, Mirante e Spinazzola indisponibili per la gara contro la Sampdoria (Di lunedì 28 dicembre 2020) Come riporta Sky Sport, Paulo Fonseca dovrà rinunciare sia ad Antonio Mirante che a Leonardo Spinazzola per la gara di domenica contro la Sampdoria. Entrambi i giallorossi hanno riportato una lesione nell’ultima seduta di allenamento a Trigoria. Foto: Twitter ufficiale Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 28 dicembre 2020) Come riporta Sky Sport, Paulo Fonseca dovrà rinunciare sia ad Antonioche a Leonardoper ladi domenicala. Entrambi i giallorossi hanno riportato una lesione nell’ultima seduta di allenamento a Trigoria. Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

zazoomblog : Roma Mirante e Spinazzola saltano la Sampdoria - #Mirante #Spinazzola #saltano - sportface2016 : #calcio #SerieA #Roma, doppia tegola per #Fonseca: out sia #Spinazzola che #Mirante - Mediagol : #Roma, cattive notizie per Fonseca: lesioni muscolari per Spinazzola e Mirante, out contro la Samp - Filo2385Filippo : RT @SkySport: Roma, lesioni muscolari per Spinazzola e Mirante: out contro la Sampdoria - sportli26181512 : Roma, lesioni muscolari per Spinazzola e Mirante: out contro la Sampdoria: Il portiere e il laterale non saranno a… -