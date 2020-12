Manuel Agnelli prende posizione su Sanremo | “È un circo” e spiega il perché

LiberaMil : RT @Luciaritrovato: . @DiodatoMusic @GiannaNannini @Elodiedipa Manuel Agnelli, @KelleddaMurgia @TheTrueGemitaiz @chiara_valerio. La forza d… - PoisonRedips : RT @Roma: ??Il Capodanno di Roma 2021 è OLTRE TUTTO: un evento in digitale da seguire sul sito ?? - Inequivocabile : Diodato & Manuel Agnelli - La voce del silenzio - janasdeomo : Non potendo inviare un messaggio porno al mio collega, l’ho mandato a Manuel Agnelli. Al massimo penserà che il Co… - culture_roma : 'State sul divano, ma almeno festeggiamo insieme!' Manuel Agnelli vi invita a seguire il Capodanno di Roma… -

Ultime Notizie dalla rete : Manuel Agnelli

Il Messaggero

Roma si attiva per celebrare Capodanno 2021 in streaming con tanti artisti e cantanti pronti ad esibirsi per gli italiani ...Dopo una pausa di riflessione di un anno è tornato a “X Factor” e ha fatto faville, trasformando la sua presenza tra i giudici del talent di Sky in una battaglia per dare ...