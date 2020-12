Milan, Tassotti: “Giocare con i rossoneri è come toccare il cielo con un dito” (Di sabato 26 dicembre 2020) Mauro Tassotti, ex difensore del Milan, è tornato a parlare del suo passato in rossonero ai microfoni di Ac Milan Twitch, ricordando gli anni di Sacchi e Maldini: “Ricordo che quando arrivai a Milano ero carico di entusiasmo, il primo anno giocavamo in Serie B ma avevo compreso di essere capitato in un club dal futuro glorioso. Con Sacchi furono anni pieni di vittorie e di soddisfazioni, Giocare nel Milan per me è stato come toccare il cielo con un dito. A Milanello dormivo quasi sempre con Maldini, visto che Arrigo preferiva far dormire i calciatori dello stesso ruolo insieme in modo da poter passare a dare le ultime indicazioni la sera prima di addormentarci”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 26 dicembre 2020) Mauro, ex difensore del, è tornato a parlare del suo passato in rossonero ai microfoni di AcTwitch, ricordando gli anni di Sacchi e Maldini: “Ricordo che quando arrivai ao ero carico di entusiasmo, il primo anno giocavamo in Serie B ma avevo compreso di essere capitato in un club dal futuro glorioso. Con Sacchi furono anni pieni di vittorie e di soddisfazioni,nelper me è statoilcon un. Aello dormivo quasi sempre con Maldini, visto che Arrigo preferiva far dormire i calciatori dello stesso ruolo insieme in modo da poter passare a dare le ultime indicazioni la sera prima di addormentarci”. SportFace.

