GazzettAvellino : Il Pascale e la Fondazione Irti impiantano un laboratorio di ricerca sul covid a Mercogliano. -

Ultime Notizie dalla rete : Pascale Fondazione

Il Mattino

Quattrocentomila euro per sostenere la ricerca contro il Covid coordinata da Paolo Ascierto. La “Fondazione Nicola Irti per le opere di carità e di ...Pascale, donati quattrocentomila euro per sostenere la ricerca contro il virus e fondare una Cittadella anti-covid ...