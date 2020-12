Heather Parisi: "è un vaccino sperimentale, io non lo farò" (Di giovedì 24 dicembre 2020) Heather Parisi ha deciso che lei e la sua famiglia non si vaccineranno: la showgirl lo ha annunciato su Instagram con un post che ha fatto discutere i suoi follower. Heather Parisi e la sua famiglia non si sottoporranno al vaccino contro il Covid-19: la showgirl, con un lungo post su Instagram, ha spiegato i motivi della sua scelta e ha puntualizzato che non vuole essere accostata ai no vax. Il post di Heather Parisi su Instagram nasce da alcune domande che le sono state fatte dai suoi follower sulla situazione del Coronavirus in Cina e su come procede la vaccinazione. La Parisi ha spiegato che al momento la percentuale dei vaccinati è bassa: "Molti mi hanno chiesto qual è la situazione del vaccino in Cina e a Hong Kong … Leggi su movieplayer (Di giovedì 24 dicembre 2020)ha deciso che lei e la sua famiglia non si vaccineranno: la showgirl lo ha annunciato su Instagram con un post che ha fatto discutere i suoi follower.e la sua famiglia non si sottoporranno alcontro il Covid-19: la showgirl, con un lungo post su Instagram, ha spiegato i motivi della sua scelta e ha puntualizzato che non vuole essere accostata ai no vax. Il post disu Instagram nasce da alcune domande che le sono state fatte dai suoi follower sulla situazione del Coronavirus in Cina e su come procede la vaccinazione. Laha spiegato che al momento la percentuale dei vaccinati è bassa: "Molti mi hanno chiesto qual è la situazione delin Cina e a Hong Kong …

