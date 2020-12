**Manovra: riprende aula Camera, maggioranza chiede nuovo rinvio in commissione’** (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic. (Adnkronos) – Ripresa la discussione della legge di Bilancio nell’aula della Camera e subito interrotta per la richiesta del presidente della commissione Bilancio, Fabio Melilli, di un rinvio in commissione per un “breve riesame del testo al fine di modificare o sopprimere alcune disposizioni che presentano profili problematici dal punto di vista finanziario”. ‘Profili problematici’ che Francesco Lollobrigida, capogruppo Fdi, definisce “errori della maggioranza”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic. (Adnkronos) – Ripresa la discussione della legge di Bilancio nell’dellae subito interrotta per la richiesta del presidente della commissione Bilancio, Fabio Melilli, di unin commissione per un “breve riesame del testo al fine di modificare o sopprimere alcune disposizioni che presentano profili problematici dal punto di vista finanziario”. ‘Profili problematici’ che Francesco Lollobrigida, capogruppo Fdi, definisce “errori della”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ed è reduce dalla maratona sulla manovra in quella sede ... governo espande il suo ruolo è perché le Camere glielo consentono. Ma hanno il potere di riprendere in mano la situazione. Questa critica ...

Dalla manovra fattori stabilizzanti per il governo

Per essere un governo in crisi o quasi crisi bisogna dire che sfoggia una certa progettualità. Con il piano per la ricostruzione post pandemia che comincia anche a prendere forma. Se la parte infrastr ...

