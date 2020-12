Natale ai domiciliari perché la libertà è passata di moda. (Di lunedì 21 dicembre 2020) di Daniele Capezzone. Lo ha spiegato in modo mirabile la grande Juliet Samuel sul Telegraph, che ha ragione due volte. Una prima volta, come vedremo, nel merito degli argomenti... Leggi su freeskipper (Di lunedì 21 dicembre 2020) di Daniele Capezzone. Lo ha spiegato in modo mirabile la grande Juliet Samuel sul Telegraph, che ha ragione due volte. Una prima volta, come vedremo, nel merito degli argomenti...

Capezzone : ++Il Natale di Venancio++ Vipponi impanicati: non riescono a interpretare le norme di Conte. Se si aggiungono a tav… - NicolaPorro : ?? #Natale agli arresti domiciliari, la farsa dei ristori a bar e ristoranti, le giravolte dei grillini sui… - NicolaPorro : Tocca a noi tenera accesa la fiammella del dissenso: lo Stato non ha diritto, nemmeno nel nome della profilassi, di… - GameOve08056443 : RT @NicolaPorro: Tocca a noi tenera accesa la fiammella del dissenso: lo Stato non ha diritto, nemmeno nel nome della profilassi, di entrar… - SoniaLaVera : RT @NicolaPorro: Tocca a noi tenera accesa la fiammella del dissenso: lo Stato non ha diritto, nemmeno nel nome della profilassi, di entrar… -

Ultime Notizie dalla rete : Natale domiciliari Natale ai domiciliari perché la libertà è passata di moda Nicola Porro Natale ai domiciliari perché la libertà è passata di moda

Lo ha spiegato in modo mirabile la grande Juliet Samuel sul Telegraph, che ha ragione due volte. Una prima volta, come vedremo, nel merito degli argomenti ...

Boom di solidarietà con le stelle dell’Ail

L’associazione contro la leucemia ne ha vendute oltre 3.000. E farà partire nuovi servizi di assistenza ai bambini malati ...

Lo ha spiegato in modo mirabile la grande Juliet Samuel sul Telegraph, che ha ragione due volte. Una prima volta, come vedremo, nel merito degli argomenti ...L’associazione contro la leucemia ne ha vendute oltre 3.000. E farà partire nuovi servizi di assistenza ai bambini malati ...