Ariana Grande, matrimonio in vista con Dalton Gomez (Di lunedì 21 dicembre 2020) La cantante americana Ariana Grande ha annunciato il fidanzamento ufficiale con l’agente immobiliare Dalton Gomez. La star ha pubblicato diverse foto sulla sua pagina Instagram in cui mostra un anello con una perla e dei diamanti sulla sua mano sinistra, regalatole dall’amato. Archiviata la storia quindi con l’attore comico statunitense Pete Davidson, con cui sembrava esserci un ritorno di fiamma, ecco invece un nuovo amore in cui l’artista sembra credere fermamente: “Per sempre e poi un po'”, scrive la 27enne popstar che frequenta Gomez da poco meno di un anno. La coppia attualmente vive a casa di Ariana Grande a Los Angeles, e non esce rispettando le disposizioni contro la pandemia di Covid, secondo quanto riferisce il sito della Bbc che aggiunge: “Non potrebbero ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 21 dicembre 2020) La cantante americanaha annunciato il fidanzamento ufficiale con l’agente immobiliare. La star ha pubblicato diverse foto sulla sua pagina Instagram in cui mostra un anello con una perla e dei diamanti sulla sua mano sinistra, regalatole dall’amato. Archiviata la storia quindi con l’attore comico statunitense Pete Davidson, con cui sembrava esserci un ritorno di fiamma, ecco invece un nuovo amore in cui l’artista sembra credere fermamente: “Per sempre e poi un po'”, scrive la 27enne popstar che frequentada poco meno di un anno. La coppia attualmente vive a casa dia Los Angeles, e non esce rispettando le disposizioni contro la pandemia di Covid, secondo quanto riferisce il sito della Bbc che aggiunge: “Non potrebbero ...

NetflixIT : ariana grande: excuse me, i love you è ora disponibile. Ariana, scusa ma ti amiamo anche noi ?? - team_world : #excusemeiloveyou è in tendenza su Twitter perché da oggi è disponibile su NETFLIX il film-concerto di Ariana Grand… - cobainscoke : la mia mentalità tragico-pessimistica applicata alla notizia recente di ariana grande: non la seguo, ma sono convin… - libertfly : Ariana Grande si sposa: ecco chi è Dalton Gomez, suo futuro marito - k_dukkk : RT @KLVOCALS: < santa tell me - ariana grande > -