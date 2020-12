Traffico Roma del 19-12-2020 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 19 dicembre 2020) Luceverdeuna buona giornata ben trovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi circolazione scarsa in queste ore sulla rete viaria della capitale unica segnalazione di rilievo nella zona del Divino Amore dove a causa di un veicolo fermo in panne ci sono incolonnamenti sulla via Ardeatina in prossimità di via Umberto Terenzi sulla posto Si procede a senso unico alternato nel quartiere statuario nuovi lavori da questa mattina in via Taurianova interdetta al transito fino alla fine dell’anno all’altezza di via Corigliano Calabro un suo lavori di pulizia questa mattina su via Edmondo De Amicis il cosiddetto K2 chiusa fino a 12:00 tra via della Camilluccia e Piazzale dello Stadio Olimpico In entrambe le direzioni e anche oggi dalle 7:30 alle 20:30 nella fascia verde blocco ecologico della circolazione per le auto a benzina e diesel fino ad Euro 2 e per moto e ...