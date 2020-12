Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Tina Cipollari Attacca Ida Platano! (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Beatrice fa un’importante rivelazione a Davide che rimane piuttosto sorpreso ed imbarazzato. Nel frattempo Ida manda un pacco in studio indirizzato proprio a Riccardo Guarnieri… Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, si è parlato a lungo di Ida e Riccardo, ma anche della relazione tra Davide e Beatrice. Quest’ultima ha fatto una rivelazione molto importante che può cambiare il suo percorso. Ecco che cosa è successo. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Ida restituisce l’anello a Riccardo! La Puntata si apre con Aurora che sta frequentando con Giancarlo. Lei si lamenta per la sua sparizione e per il fatto che pur essendo stata apprezzata da lui, poi ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 16 dicembre 2020)di: Beatrice fa un’importante rivelazione a Davide che rimane piuttosto sorpreso ed imbarazzato. Nel frattempo Ida manda un pacco in studio indirizzato proprio a Riccardo Guarnieri… Nellaquotidiana di, si è parlato a lungo di Ida e Riccardo, ma anche della relazione tra Davide e Beatrice. Quest’ultima ha fatto una rivelazione molto importante che può cambiare il suo percorso. Ecco che cosa è successo.di: Ida restituisce l’anello a Riccardo! Lasi apre con Aurora che sta frequentando con Giancarlo. Lei si lamenta per la sua sparizione e per il fatto che pur essendo stata apprezzata da lui, poi ...

