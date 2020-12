Olio | Premiati Oleifici lancia Olià | etichetta al femminile per supportare le donne

Ultime Notizie dalla rete : Olio Premiati

Il Tempo

Roma, 14 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Da cultivar Biancolilla, tra le varietà autoctone più antiche del panorama siciliano, nasce Olià, un olio ...Medaglia d'argento per l'olio di Monna Giovannella. Terzo posto ex aequo per il Colle e Fattoria Ramerino. La classifica della giuria composta dagli assaggiatori professionisti dell'Anapoo che premia ...