Coronavirus, Rezza mette in guardia: “Terza ondata? Il rischio di una ripresa dell’epidemia non sarà risolto a gennaio-febbraio dal vaccino” (Di sabato 12 dicembre 2020) Giovanni Rezza, durante la conferenza stampa sul monitoraggio dei dati regionali risponde a una domanda sulla terza ondata dell’epidemia: “Ci siamo trovati di fronte alla grade ondata di febbraio marzo interrotta solo grazie al lockdown nazionale. Dopo la pausa estiva abbiamo avuto una ripresa di quella ondata epidemica. E adesso siamo riusciti ad arginarla senza ricorrere a un lockdown nazionale, ricorrendo a misure di prevenzione e controllo adeguare rispetto all’intensità di circolazione virale… Come si allenta, la ripresa i comportamenti a rischio può determinare una ripresa dell’epidemia”. E specifica: “Probabilmente a poco a poco durante il mese di gennaio si renderanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) Giovanni, durante la conferenza stampa sul monitoraggio dei dati regionali risponde a una domanda sulla terza: “Ci siamo trovati di fronte alla gradedimarzo interrotta solo grazie al lockdown nazionale. Dopo la pausa estiva abbiamo avuto unadi quellaepidemica. E adesso siamo riusciti ad arginarla senza ricorrere a un lockdown nazionale, ricorrendo a misure di prevenzione e controllo adeguare rispetto all’intensità di circolazione virale… Come si allenta, lai comportamenti apuò determinare una”. E specifica: “Probabilmente a poco a poco durante il mese disi renderanno ...

