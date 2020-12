Per un futuro (sicuro) del lavoro smart e non. Le innovazioni Webex di Cisco (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dopo la pandemia una cosa è certa: il nostro modo di lavorare cambierà. Si andrà sempre di più verso una modalità di lavoro ibrida con una combinazione di interazioni a distanza e in presenza. Probabilmente un’esigenza che il Covid non ha fatto che accelerare di fronte ad un’evoluzione tecnologica continua e rapida. In particolare, Agostino Santoni, amministratore delegato di Cisco Italia, ha rilevato come siano emerse una serie di sfide per garantire la resilienza delle infrastrutture e assicurare una continuità di comunicazione efficace e produttiva. È per questo che Cisco, azienda multinazionale specializzata nella fornitura di apparati di networking, in occasione di WebexOne, l’evento digitale per discutere del futuro del mondo del lavoro, ha annunciato un ampliamento della linea ... Leggi su formiche (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dopo la pandemia una cosa è certa: il nostro modo di lavorare cambierà. Si andrà sempre di più verso una modalità diibrida con una combinazione di interazioni a distanza e in presenza. Probabilmente un’esigenza che il Covid non ha fatto che accelerare di fronte ad un’evoluzione tecnologica continua e rapida. In particolare, Agostino Santoni, amministratore delegato diItalia, ha rilevato come siano emerse una serie di sfide per garantire la resilienza delle infrastrutture e assicurare una continuità di comunicazione efficace e produttiva. È per questo che, azienda multinazionale specializzata nella fornitura di apparati di networking, in occasione diOne, l’evento digitale per discutere deldel mondo del, ha annunciato un ampliamento della linea ...

