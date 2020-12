La pandemia aggrava l' emergenza bambini nel Mondo

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Quest’anno ihanno visto le loro condizioni di vita peggiorare drasticamente a causa di conflitti, cambiamenti climatici, disastri, sfollamento, a cui si è aggiunta ladi Covid-19. In più di 60 paesi sono stati interrotti i servizi di vaccinazione di routine e circa 250 milioni di studenti nelcontinuano a risentire per la chiusure delle scuole. L’instabilità economica sta interrompendo i servizi di base, sta rendendo più difficile alle famiglie rispondere ai bisogni e sta aumentando i rischi di violenza domestica e di genere. Emergenze protratte nel tempo sono peggiorate in paesi come Afghanistan, Bangladesh, Burkina Faso, Rep. Dem. Del Congo, Libia, Sud Sudan, Ucraina e Venezuela. Il prossimo marzo sarà il 10° anno dall’inizio del conflitto in Siria e il 6° dello Yemen, a causa dei quali, soltanto in questi ...