Menotti ricorda Maradona | “Era condannato ad essere infelice | non voleva più vedere persone”

Leggi su sportface

(Di giovedì 3 dicembre 2020) “Sono sommerso dal dolore, come se fossi coperto di merda. Cominciamo da qui. Era immortale ma non era dio, non era un modello morale e nonesserlo, non era neanche Pelé. Era un ragazzo che aveva sofferto e un uomo chevivere a modo suo. Quando giocava, sì, è stato il più grande del mondo”. Cesar, il ct che guidò l’Argentina alla vittoria del Mondiale nel 1978,così Diego Armandoin una intervista a Repubblica. “Lui aveva 15 anni, sono stato a casa dai suoi vecchi, ricordo la fidanzata Claudia che era una ragazzina. L’ho allenato per sei anni, la mia testa è piena delle nostre vite insieme. Sono stato con lui ovunque – hato – Dopo Barcellona, Diego andò a Napoli e io tornai a casa. Aiutava tutti. Non era un leader, questa parola non mi ...