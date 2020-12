Dalla diversità alla creatività: la storia della “Ragazza col Turbante” (Di lunedì 30 novembre 2020) Dalla diversità alla creatività con tutta la forza e l’energia di Lucia La Marca: per tutti “la Ragazza col Turbante”. E’ l’esperienza di una giovane donna, affetta da alopecia universale, malattia invalidante e autoimmunitaria, che ha voluto e saputo canalizzare questa difficoltà e sofferenza in un progetto imprenditoriale con la creazione di una linea di turbanti per le donne da lei disegnati. Una collezione ricca e colorata, ecosostenibile, che fa tendenza e soprattutto va incontro alle esigenze di ogni donna affetta da questo problema. in prima persona ha capito, sin da giovanissima, quanto fosse importante avere dei modelli che rendessero ‘’normale’’ la diversità. Mille sfumature di donna per rendere la bellezza della ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 30 novembre 2020)con tutta la forza e l’energia di Lucia La Marca: per tutti “la Ragazza col. E’ l’esperienza di una giovane donna, affetta da alopecia universale, malattia invalidante e autoimmunitaria, che ha voluto e saputo canalizzare questa difficoltà e sofferenza in un progetto imprenditoriale con la creazione di una linea di turbanti per le donne da lei disegnati. Una collezione ricca e colorata, ecosostenibile, che fa tendenza e soprattutto va incontro alle esigenze di ogni donna affetta da questo problema. in prima persona ha capito, sin da giovanissima, quanto fosse importante avere dei modelli che rendessero ‘’normale’’ la. Mille sfumature di donna per rendere la bellezza...

