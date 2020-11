F1, Antonio Giovinazzi: “Avevamo il potenziale per andare in Q2.” (Di sabato 28 novembre 2020) Antonio Giovinazzi esprime la propria opinione al termine delle qualifiche del Gran Premio del Bahrain 2020. Il pugliese non è riuscito ad accedere alla Q2 per soli 27 millesimi. L’alfiere dell’Alfa Romeo è stato beffato nel finale dal britannico Lando Norris, più veloce nell’ultimo tentativo. L’italiano ha mostrato la sua preoccupazione per la competizione di domani, gara in cui la gestione delle gomme giocherà un ruolo chiave. Il compagno di box di Kimi Raikkonen ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport F1: “Non sono deluso. Oggi avevamo il potenziale per andare in Q2. Il mio obiettivo e quello del team era passare la Q1, ma non ci siamo riusciti. L’eliminazione per così pochi millesimi fa sicuramente male. Domani sarà una gara impegnativa ed il degrado delle gomme è alto. Molto probabilmente dovremo effettuare due ... Leggi su oasport (Di sabato 28 novembre 2020)esprime la propria opinione al termine delle qualifiche del Gran Premio del Bahrain 2020. Il pugliese non è riuscito ad accedere alla Q2 per soli 27 millesimi. L’alfiere dell’Alfa Romeo è stato beffato nel finale dal britannico Lando Norris, più veloce nell’ultimo tentativo. L’italiano ha mostrato la sua preoccupazione per la competizione di domani, gara in cui la gestione delle gomme giocherà un ruolo chiave. Il compagno di box di Kimi Raikkonen ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport F1: “Non sono deluso. Oggi avevamo ilperin Q2. Il mio obiettivo e quello del team era passare la Q1, ma non ci siamo riusciti. L’eliminazione per così pochi millesimi fa sicuramente male. Domani sarà una gara impegnativa ed il degrado delle gomme è alto. Molto probabilmente dovremo effettuare due ...

OA_Sport : F1, Antonio Giovinazzi: “Avevamo il potenziale per andare in Q2.” - MnJpsf1uk : @Anto_Giovinazzi @alfaromeoracing Forza Antonio!?? - ClubAlfaIt : Antonio Giovinazzi fuori dalla Q2 per un niente #Formula1 - UltraMilkCocoa : F1 2022 | Antonio GIOVINAZZI Onboard Imola | Assetto Corsa - FormulaPassion : #F1: #Giovinazzi ambizioso al termine del venerdì di prove libere del #BahrainGP -

Ultime Notizie dalla rete : Antonio Giovinazzi Antonio Giovinazzi fuori dalla Q2 per un niente ClubAlfa.it F1 | Alfa Romeo, Antonio Giovinazzi: “Eravamo vicinissimi al Q2, è frustrante”

Qualifica deludente per le Alfa Romeo, specialmente per Antonio Giovinazzi: l'italiano era quello che, dei due, più ci aveva creduto nell'entrata in Q2, specialmente dopo la quattordicesima miglior pr ...

F1 | GP Bahrain, griglia di partenza: Mercedes davanti, Red Bull in seconda fila

La griglia di partenza del GP del Bahrain si apre nuovamente con Hamilton davanti a Bottas e Verstappen, mentre le Ferrari sono lontane.

Qualifica deludente per le Alfa Romeo, specialmente per Antonio Giovinazzi: l'italiano era quello che, dei due, più ci aveva creduto nell'entrata in Q2, specialmente dopo la quattordicesima miglior pr ...La griglia di partenza del GP del Bahrain si apre nuovamente con Hamilton davanti a Bottas e Verstappen, mentre le Ferrari sono lontane.