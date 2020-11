Halima Aden lascia la moda | «Troppi compromessi su religione e hijab»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 27 novembre 2020) Lavorare nell’industria moda contemporanea – che nonostante i passi avanti compiuti, ha ancora molta strada da fare in termini di inclusione – può essere particolarmente difficile per chi non proviene da una cultura prettamente occidentale. A darne un significativo promemoria, una delle modelle più di successo degli ultimi anni, Halima Aden, che ha deciso di lasciare la moda per una pausa di riflessione, in seguito alla presa di consapevolezza sull’aver accettato «Troppi compromessi su religione e hijab» sul lavoro. La 23enne americana, di origini somale, è stata la prima donna a indossare il velo durante un concorso di bellezza, arrivando semifinalista come Miss Minnesota: è qui che la prestigiosa agenzia IMG Models l’ha notata, ingaggiandola poco dopo e portandola a fare la storia più di una volta, dalla prima apparizione in burkini per Sports Illustrated alle copertine di British Vogue, Allure e Vogue Arabia.