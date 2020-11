Visoni zombi infettati da COVID-19 risorgono dalle tombe – Basta col clickbait, no all’Infodemia (Di venerdì 27 novembre 2020) Da sempre Bufale.net combatte anche una battaglia contro l’Infodemia e il clickbait. “Visoni zombi infettati da COVID-19 risorgono dalle tombe” è un titolo che, sicuramente, catalizza l’attenzione. Sappiamo bene che la tentazione di un titolo caricato è forte. E un sito senza visite è come un acquario senza pesci: tutti vorrebbero avere un portale visitato ed un ecosistema fiorente di utenti. Ma se il prezzo da pagare è un titolo fuorviante che sovente sfocia nel grottesco e nella farsa, non ne vale la pena. Inserire le parole chiave del momento ha un nome: infodemia. È una versione moderna del raccontino di Guareschi che amiamo citare, quello dove ad un giovane Guareschi che cerca di vendere un pezzo di colore sui bambini che attendono la Befana ... Leggi su bufale (Di venerdì 27 novembre 2020) Da sempre Bufale.net combatte anche una battaglia contro l’Infodemia e il. “da-19” è un titolo che, sicuramente, catalizza l’attenzione. Sappiamo bene che la tentazione di un titolo caricato è forte. E un sito senza visite è come un acquario senza pesci: tutti vorrebbero avere un portale visitato ed un ecosistema fiorente di utenti. Ma se il prezzo da pagare è un titolo fuorviante che sovente sfocia nel grottesco e nella farsa, non ne vale la pena. Inserire le parole chiave del momento ha un nome: infodemia. È una versione moderna del raccontino di Guareschi che amiamo citare, quello dove ad un giovane Guareschi che cerca di vendere un pezzo di colore sui bambini che attendono la Befana ...

MangaForevernet : ? Visoni zombi infettati da COVID-19 risorgono dalle tombe ? ? - Simo07827689 : RT @Agenzia_Italia: Le carcasse dei visoni abbattuti in Danimarca stanno riemergendo dal terreno - Agenzia_Italia : Le carcasse dei visoni abbattuti in Danimarca stanno riemergendo dal terreno - CrisciGloria : Coronavirus, in Danimarca visoni 'zombi' riemergono dal terreno - giannettimarco : RT @Affaritaliani: Covid, in Danimarca visoni 'zombi' riemergono dal terreno -

Ultime Notizie dalla rete : Visoni zombi Le carcasse dei visoni abbattuti in Danimarca stanno riemergendo dal terreno AGI - Agenzia Italia Visoni zombi infettati da COVID-19 risorgono dalle tombe

In Danimarca, i corpi decomposti dei visoni infettati dal Covid-19hanno iniziato a riemergere dalle sepolture.

Le carcasse dei visoni abbattuti in Danimarca stanno riemergendo dal terreno

Intanto, su Twitter, c'è già chi ironizza su una possibile invasione di visoni zombi, affermando che, alla luce di come è andato finora il 2020, non sarebbe un avvenimento cosi' stupefacente.

In Danimarca, i corpi decomposti dei visoni infettati dal Covid-19hanno iniziato a riemergere dalle sepolture.Intanto, su Twitter, c'è già chi ironizza su una possibile invasione di visoni zombi, affermando che, alla luce di come è andato finora il 2020, non sarebbe un avvenimento cosi' stupefacente.